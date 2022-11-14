«الخارجية الروسية» تطالب الاتحاد الأوروبي بتنفيذ اتفاقية الحبوب

طلب نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، من سفير الاتحاد الأوروبي الجديد بموسكو رولان جالاراج ضرورة تنفيذ صفقة الحبوب بالكامل.

تنفيذ اتفاقية الحبوب الشاملة

وأضاف نائب وزير الخارجية بحسب وكالة الأنباء الروسية تاس، أنه ناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي، تنفيذ الاتفاق الشامل للحبوب الذي يضم مبادرة البحر الأسود لتدصير الأغذية الأوكرانية عن طريق البحر، وكذا مذكرة تفاهم بين روسيا الاتحادية والأمم المتحدة للترويج للأغذية والأسمدة الروسية في الأسواق العالمية.

بوتين يهاجم الاتحاد الأوروبي

وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوائل سبتمبر الماضي، أن الغرب يصدر معظم الحبوب التي تنتجها أوكرانيا إلى دوله، بعيدا عن الدول الإفريقية المحتاجة للحبوب، وينتهي جزء من صفقة الغذاء المتعلقة بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية في 18 نوفمبر الجاري.