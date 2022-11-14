عقوبات أمريكية على روسيا تستهدف 14 فردا و28 كيانا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن «واشنطن» ستفرض عقوبات جديدة على شبكة مشتريات عابرة للحدود شاركت في شراء تقنيات للمجمع الصناعي العسكري في روسيا، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

يلين: جزء من جهود «واشنطن» لتعطيل مجهود «موسكو» الحربي الروسي

وتستهدف العقوبات الأمريكية الجديدة، التي ستعلن السلطات الأمريكية رسميًا، في وقت لاحق، اليوم الاثنين، 14 فردًا و28 كيانًا، وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين للصحفيين على هامش قمة مجموعة الـ20 في «بالي» الإندونيسية، إن هذا جزءًا من جهود بلادها الكبرى لتعطيل مجهود «موسكو» الحربي الروسي.

بدوره، أشار نائب مدير شركة «آرموكوم» الروسية للمعدات القتالية والدروع أوليج فاوستوف، إلى مشروع لإنشاء بدلة الرجل الحديدي المصنوعة من درع مركبة، للتغطية الكاملة لجسم الجندي، مضيفًا أن العمل مخطط ليتم تنفيذه كجزء من «مشروع ليجونير» للجيل الجديد من الجنود الروس في المستقبل.

وفي وقت سابق، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن أسفه لعدم حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة مجموعة الـ20 في «بالي» الإندونيسية، وعدم اجتماعه مع زملائه وعدم محاولته شرح أفعاله في أوكرانيا، ويشارك وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في القمة نيابة عن بوتين.

سوناك: ثلثي أعضاء مجموعة الـ20 لديهم معدل تضخم أعلى من 7%

وتنعقد قمة مجموعة الـ20 في «بالي»، في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر الجاري، وأضاف سوناك، أن ثلثي أعضاء مجموعة الـ20 لديهم معدل تضخم أعلى من 7% لهذا العام نتيجة الأزمة الأوكرانية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قال في وقت سابق، تعليقًا على الأزمة الأوكرانية، إن بلاده وحلفاءها لن يتركوا مستقبلهم الاقتصادي رهينة، بما في ذلك من خلال التخلي عن الاعتماد على النفط والغاز من دول مثل روسيا.

ودعا سوناك، الدول الزراعية الغنية إلى تحرير مخزون الحبوب لمكافحة أزمة الجوع المتنامية حول العالم، وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن تأييده جهود منظمة «الامم المتحدة» وعلى رأسها أنطونيو جوتيريش، لضمان نقل الحبوب الأوكرانية في« البحر الأسود».