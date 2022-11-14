مستشار الخارجية الأوكرانية لقناة «القاهرة الإخبارية»: انسحاب روسيا من خيرسون قرار مناسب

قال الدكتور إيفان يواس، مستشار السياسة الخارجية الأوكرانية، إن الروس واجهوا صعوبة ومشكلات بعدما أعلنوا أن منطقة خيرسون جزء من روسيا، خاصة أنها منطقة كبيرة.

روسيا واجهت صعوبة في الاحتفاظ بـ خيرسون

وأضاف «يواس» خلال لقاء عبر تطبيق «سكايب»، من كييف، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا قررت ترك خيرسون، نتيجة للمعارك التي قامت بها أوكرانيا ضد روسيا وبعض الجسور التي حدثت بها خسائر بواسطة القوات الأوكرانية، وبالتالي واجهت القوات الروسية صعوبة في الاحتفاظ بـ خيرسون ما اضطرها في تركها، قائلا: «هذا قرار مناسب».

انسحاب موسكو من المدينة قرار مناسب

وتابع: «إذا قرر الروس البقاء في خيرسون لفقدوا المزيد من جنودهم وآلياتهم، وبالتالي كان قرار الانسحاب ضروري بالنسبة لهم، بسبب ما قمنا به من دفاعات وهجوم، وبالتالي انسحاب روسيا كان ضروريا للغاية».