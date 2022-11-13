ما هي أسباب انسحاب روسيا من خيرسون؟

بحث الكثير عن أسباب انسحاب روسيا من خيرسون في ظل دخول الأزمة الروسية الأوكرانية شهرها التاسع وسط تأثير اقتصادي على مختلف دول العالم، خاصة في مجالي الطاقة والغذاء.

أسباب انسحاب روسيا من خيرسون

رأى خبراء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلَّف وزير دفاعه سيرجي شويجو بالانسحاب من خيرسون دون ذكر أي أسباب واضحة لانسحاب روسيا منها ولكي يكون اسم وزير الدفاع الروسي هو المرتبط بالحدث وليس اسم الرئيس الروسي نفسه فيفهم البعض أنه تراجع من جانب بوتين بحسب مسؤول دفاعي بريطاتي صرح لصحيفة الجارديان البريطانية.

خيرسون كانت العاصمة الوحيدة التي تمكن الجيش الروسي من السيطرة عليها منذ بداية الأزمة

خيرسون كانت العاصمة الوحيدة التي تمكن الجيش الروسي من السيطرة عليها منذ بداية الأزمة الروسية في نهاية فبراير الماضي وتم هذا دون أي مجهود يذكر وتراجع للقوات الأوكرانية، وتحدث البعض عن أسباب انسحاب روسيا من خيرسون الذي جاء بسبب صعوبة توفير إمدادات للقوات الروسية المتمركزة في هذه المدينة، ويشير هذا الانسحاب إلى أن بوتين قادر على تقديم تنازلات تكتيكية لا تضره عندما يجد نفسه في موقعب في أزمة بلاده مع أوكرانيا.

تعليق الصحافة الغربية على أسباب انسحاب روسيا من خيرسون

حرصت الصحف الغربية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة على التعليق على أسباب انسحاب روسيا من خيرسون، فأشارات الجارديان إلى أن القرار تم اتخاذه رغم ضم المدينة لروسيا قبل فترة قليلة، في الوقت الذي أوضحت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الانسحاب جاء بعد صعوبة التحذيرات العسكرية التي أرسلت لبوتين تفيد صعوبة الدعم العسكري لقوات روسيا الاتحادية وسط صعوبات كبيرة مكلفة للجيش الروسي، بينما بينت مجلة التايم أن الانسحاب من خيرسون يعد تغيرا كبيرا في التفكير الخاص ببوتين الذي يسعى في الوقت الحالي لتجميد النزاع من أجل إعادة بناء جيشه والتدريب مرة أخرى خاصة لقوى الاحتياط المنضمة حديثا.