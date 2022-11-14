أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول يهنئ مصر على نجاح تنظيم قمة المناخ

وجه أمين عام منظمة أوبك التهنئة لمصر على نجاح تنظيم قمة المناخ، خلال لقائه بوزير البترول المهندس طارق الملا، على هامش قمة المناخ Cop27 في شرم الشيخ، لافتا إلى أن مصر كانت مهد فكرة تأسيس منظمة أوبك عام 1960.

وبحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول تطورات أسواق الطاقة في ظل تعدد التحديات العالمية الحالية.

واستعرض الوزير مع أمين عام منظمة أوبك التي شهدت القمة الحالية وشاركت من خلاله صناعة البترول والغاز لأول مرة في فعاليات قمم ومؤتمرات المناخ.

وتناول اللقاء التأكيد أن لصناعة البترول والغاز دورا مهما ومستمرا في تأمين إمدادات الطاقة عالميا بالتوازي مع تنمية مصادر الطاقات المتجددة، خاصة مع توافر حلول استخدام الوسائل التكنولوجية لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون من كافة مراحل الصناعة البترولية.

وأكد وزير البترول أن القمة الحالية للمناخ في شرم الشيخ تمثل قمة للتنفيذ الفعلي، ولأول مرة شاركت صناعة البترول والغاز في هذه القمة، ما يجعلها في دائرة الحلول لمواجهة التغير المناخي والعمل على خفض الانبعاثات خاصة مع تزايد أهمية الغاز الطبيعي على وجه الخصوص في فترة التحول الطاقي.

وأكد الوزير وأمين عام منظمة أوبك خلال استعراضهما لتطورات أسواق الطاقة العالمية الحاجة لتعزيز الحوار بين جميع الأطراف وضخ المزيد من الاستثمارات.

ومن جانبه، وجه الوزير لأمين عام منظمة أوبك التهنئة على توليه المنصب مؤخرا، ووجه له الدعوة للمشاركة في مؤتمر مصر الدولي للبترول ايجبس 2023 في فبراير المقبل ورحب الأمين العام بالدعوة.