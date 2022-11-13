وزير البترول: مصر تضع حق أفريقيا في استغلال مواردها على رأس أولوياتها

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور عمر الفاروق إبراهيم الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة Appo، على هامش مشاركتهما في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 بشرم الشيخ.

وهنأ أمين عام المنظمة الأفريقية، في بداية اللقاء، وزير البترول بتنظيم مصر الرائع للمؤتمر، بصورة تدعو أفريقيا للفخر، موجهًا الشكر والتقدير لمصر على ما قامت به ليكون COP27 منصةً لتسليط الضوء على أوضاع أفريقيا، فيما يخص قضية التغير المناخي، والانتقال الطاقي العادل، والتي ينبغي أن ينظر العالم لها، واصفًا مشاركة صناعة البترول والغاز لأول مرة في مؤتمر المناخ بأنّها خطوة رائعة من مصر لم تحدث في المؤتمرات السابقة للمناخ وتخدم أفريقيا.

حق أفريقيا في استغلال مواردها الطبيعية

ومن جانبه أكد الملا أن مصر وضعت على رأس أولوياتها خلال المؤتمر حق أفريقيا في استغلال مواردها الطبيعية، والتحول الطاقي العادل تدريجيًا في القارة، مؤكدًا وجود توافق وتنسيق بين الدول الأفريقية والمبادرات في المؤتمر، التي تعكس أهمية التحول العادل باستخدام الموارد المتاحة.

مصر داعم قوي لأفريقيا

وشكر الأمين العام للمنظمة الأفريقية، وزير البترول على دعم مصر المستمر لعمل المنظمة، مؤكدًا أنّ مصر داعم قوي لأفريقيا، و ذكر أنّ انضمام 3 دول مؤخرًا لعضوية المنظمة رفع عدد أعضائها إلى 18 دولة، وجارٍ بحث انضمام دول أخرى تأكيدًا على اهتمام الدول الأفريقية، بتوطيد علاقات التعاون فيما بينها.

وتعد مصر عضوًا مؤسّسًا في المنظمة الأفريقية منذ إنشائها في عام 1987، ولها دور مهم في الحفاظ على استمرار مسيرة المنظمة، وفي دعمها ومساندتها لتحقيق أهدافها التي أُنشئت من أجلها، وهو ما يُعد من أهم دعائم العمل الأفريقي المشترك.