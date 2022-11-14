أحمد الطاهري: التاريخ أثبت أن عداء جماعة الإخوان الإرهابية لمصر قديم الأزل

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن التاريخ أثبت أن عداء جماعة الإخوان الإرهابية لمصر وأهلها قديم الأزل ولن ينتهي، وذلك منذ تأسيسها على يد حسن البنا والجماعة الشيطانية التي قامت على فكرة ضرب الحركة الوطنية، وانقلابهم على ثورة يوليو، واستغلالهم لتقدير توازنات غير دقيق في السبعينيات داخليا وخارجيا، ودفع ثمن ذلك الرئيس أنور السادات باستشهاده، وفي الثمانينيات والتسعينيات استغلوا سياسة الاعتقالات.

نبوءة فرج فودة

وأضاف خلال تقديمه برنامج «كلام في السياسة» على شاشة «إكسترا نيوز»: «طول عمرهم كل خبطة ياخدوها أمل في الحصول على صفقة تمكنهم، وفي أول التسعينيات أو نهاية الثمانينيات كان فيه صوت شهيد الكلمة الدكتور فرج فودة، وفي كتابه الأشهر النذير قال نبوءته، وتحققت في هذا الزمن»، عندما قال: «سيصرخون ضد الغناء وسيغني الشعب، سيصرخون ضد الموسيقى وسيطرب الشعب، وسيصرخون ضد التمثيل وسيحرص على مشاهدته الشعب، وسيصرخون ضد الفكر والمفكرين وسيقرأ لهم الشعب».

وتابع الطاهري: «سيصرخون ويملأون الدنيا صراخا وسترتفع أصوات مكبرات صوتهم، وتنفجر قنابلهم، وتتفرق رصاصاتهم، وسوف يكونون في النهاية ضحايا كل ما يفعلون، ويدفعون الزمن غاليا حين يحتقرهم الجميع، ويرفضوهم ويطاردوهم».