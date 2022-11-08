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أحمد الطاهري يشكر شباب «البرنامج الرئاسي»: أبهرتونا بتنظيمكم لمؤتمر المناخ

كتب:

محمد أسامة رمضان
08:36 م | الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
الإعلامي أحمد الطاهري

الإعلامي أحمد الطاهري

وجه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، الشكر إلى شباب البرنامج الرئاسي، لقدرتهم التنظيمية الكبيرة في تنظيم مؤتمر المناخ.

وقال الطاهري، خلال تقديمه برنامج «كلام في السياسة» على شاشة «إكسترا نيوز»: «أنتم دائما ما تبهرونا، وكنا نتوقع أن يكون منتدى شباب العالم منتهى إبداعكم وقدرتكم التنظيمية، لكن أن تستطيعوا تنظيم حدث مهم وكبير مثل قمة المناخ، يجعلنا نفتخر بكم، وبما قدمتموه».

وأضاف: «حالة الزحام في مطار شرم الشيخ والقاهرة، تدعو للفخر، ومشهد مبهج».

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، مؤتمر المناخ «COP-27»، الذي ينعقد في شرم الشيخ، على مستوى القادة، في حدث يراهن على إيجاد حلول للمشاكل التي ينوء بها كوكب الأرض.

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