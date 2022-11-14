فريدة الشوباشي: لولا الرئيس السيسي لضاعت مصر

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن الإخوان يكرهون مصر والمصريين لعدم انتمائهم إلى أي وطن: «بدأوا عام 1928 بتأييد من الاحتلال الإنجليزي الذي أعطى حسن البنا 500 جنيه لتأسيس الجماعة، ورفعوا شعار فرق تسد».

تفتيت الدول باسم الربيع العربي

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «من البداية كان المخطط الخاص بهم ورأيناه بعد ذلك، هو الربيع العربي فكل ما فيه كان الهدف منهم هو التقسيم والتشتيت حتى بين المسلمين، حتى وصل الانقسام إلى مسلم ومسلم وشيعي وسني، واكتشفوا فجأة أن الخلاف بين علي ومعاوية كان أمس ويكملونه اليوم».

تفتيت المنطقة العربية

وتابعت: «مخططهم تدمير الأوطان، وهو ما رأيناه، ولولا ربنا بعث لنا هدية تتمثل في الرئيس عبدالفتاح السيسي لكانت مصر أصبحت كغيرها من الدول العربية التي تعاني، كثير من الدول العربية تفتت وتشرذمت بسببهم، ولا يمكن أن أنسى كيسنجر ووصفه أحمد بهاء الدين بأنه صهيوني حقير إذ قال إن أكبر ضمان لبقاء إسرائيل في المنطقة العربية هو تفتيت المنطقة إلى دويلات عرقية وطائفية».