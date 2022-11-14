أحمد الطاهري يشيد بـ«الوطن»: أعدتم للصحافة الورقية اليومية رونقا انتظرناه طويلا

أشاد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، خلال تقديمه برنامج «كلام في السياسة» على شاشة «إكسترا نيوز»، بالطفرة التي حدثت في الموضوعات الصحفية المقدمة بجريدة الوطن، خلال الفترة الماضية.

وجّه الطاهري حديثه للكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير الوطن، قائلا: «ألف مبروك على التجربة العظيمة اللي بتقودها في جريدة الوطن مع كل الزملاء، وأما بنحييك بنحيي كل الزملاء، ورجعتوا للصحافة الورقية اليومية رونق كنا كلنا ننتظره».