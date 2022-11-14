«قمة المناخ» تحارب الغاز القاتل.. إلزام الدول المسببة للانبعاثات بتنفيذ تعهداتها (ملف خاص)

من بين كل غازات الاحتباس الحرارى المسئولة عن التغيرات المناخية بآثارها الخطيرة التى تهدّد مستقبل البشرية، يبقى ثانى أكسيد الكربون هو الغاز الأشهر والأهم، حسب تأكيدات الخبراء الذين يشيرون إلى أنه يمثل النسبة الأكبر بينها، هذا فضلاً عن أنه يتبقى فى الغلاف الجوى لفترات تصل إلى 20 ألف سنة، وهو ما جعله ضيفاً ثقيلاً فى كل مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بالتغيّرات المناخية، وآخرها مؤتمر شرم الشيخ «COP27» المنعقد فى مصر الآن.

مراقبون يرجحون أن تشهد القمة التى تستضيفها مصر نيابة عن قارة أفريقيا، تقدّماً أكبر على صعيد الضغط على الدول المسبّبة لانبعاثات الكربون، للحد من هذه الانبعاثات، ودعم جهود التشجير وزراعة الغابات التى تعتبر بمثابة مصائد طبيعية تختزن هذا الغاز القاتل وتمنحنا بدلاً منه الأكسجين أو الحياة، هذا فضلاً عن المضى خطوات لتنفيذ حلول تحفيزية وغير تقليدية لتحويل نسب خفض الانبعاثات الضارة إلى «سندات» قابلة للتداول فى البورصة، بما يمكن أن يعود بمزيد من النفع على البلدان الأكثر تضرّراً من التغيرات المناخية، وفى مقدمتها مصر وبقية الدول الأفريقية.