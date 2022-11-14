أمين «الأعلى للآثار» لقناة الحياة: انتهينا من إنشاءات المتحف الكبير بنسبة 95%

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بألا يكون المتحف المصري الكبير بالجيزة مجرد متحف، لكنه سيكون أهم منطقة أثرية سياحية على مستوى العالم، كما وجه بأن يكون المتحف جزءا من كل ما يحيط به من آثار مصرية عريقة.

وزيري: ربط كل الطرق المؤدية للمتحف واللاند سكيب ومطار القاهرة

وأضاف «وزيري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنّ الوزارة نجحت حتى الآن فى الانتهاء من الأعمال الإنشائية في المتحف المصري الكبير بنسبة وصلت لـ95%، وسيجرى ربط كل الطرق المؤدية للمتحف واللاند سكيب ومطار القاهرة.

وزيري: سيتم الربط ما بين المتحف المصري الكبير ومنطقة أثار الأهرامات

واستطرد: «رئيس مجلس الوزراء أكد أنه تمت توسعة الطريق الدائري وإزالة المنازل على الجهتين، حتى تظهر الصورة الحقيقية للجمهورية الجديدة، وبندي تجربة لا ينساها الزائر أو السائح مع وصوله من مطار القاهرة إلى المتحف المصري الكبير، وسيتم الربط ما بين المتحف المصري الكبير ومنطقة آثار الأهرامات».

وأوضح أنّه لن يكون هناك أي مضايقات تجاه السائحين، حيث إن كل شخص سيكون ملتزما ممن سيعملون مع الوزارة ضمن منظومتها عبر ترقيم الجمال والخيول العاملة في القطاع السياحي المصري، «كل دول هيكون ليهم أرقام وسعر موحد للساعة، حتى لا يكون هناك مضايقة للسائحين، والتجربة دي هتزود عدد السائحين وتمنع مضايقتهم».

وتابع: «لسه لم يطبق ذلك حتى الآن لأننا بنعمل مسارات معينة وبنجهز مناطق التريض، وسيتواكب الافتتاح الخاص بالمشروع المتكامل ما بين آثار الأهرامات والمتحف المصري الكبير، وهناك ظروف محيطة تؤجل افتتاح المتحف، ونقيم مناطق كاملة بها خدمات كاملة بفنادق متنوعة ومناطق استثمارية سياحية تليق بهدية مصر للعالم».