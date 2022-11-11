المتحف المصري بالتحرير: رؤساء دول ومشاركون في قمة المناخ ضمن زوار اليوم

أكدت صباح عبدالرازق، مدير المتحف المصري بالتحرير، وجود إقبال كبير من السائحين الأجانب والمصريين على زيارة المتحف، موضحة أن قائمة الزوار شملت عددا من رؤساء الدول وكبار المسؤولين، فضلا عن أعضاء مشاركين في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.

إقبال كبير على زيارة المتحف المصري بالتحرير

وأكدت مدير المتحف المصري بالتحرير لـ«الوطن»، أن زيارات اليوم سجلت معدلات كبيرة، ولم تتأثر بأي دعوات تحريضية من الجماعات الإرهابية.

وتابعت «عبدالرازق»، أن المتحف شهد اليوم زيارة أحد رؤساء بعض الدول، وستعلن صفحة وزراة السياحة والآثار كافة التفاصل المتعلقة بالزيارة، لافتة إلى أن المتحف شهد مؤخراً زيارة عدد من المسؤولين والرؤساء، منهم رئيس دولة فنزويلا نيكولاس مادورو.

مشاركون في قمة المناخ يزورون المتحف

وفي سياق متصل، استقبل المتحف القومي للحضارة عددا من الزيارات الرسمية، سواء رؤساء بعض الدول أو كبار المسؤولين، ومنهم زيارة محافظ طوكيو والوفد المرافق له، على هامش مشاركتهم في مؤتمر الأطراف لاتفاقيه الأمم المتحدة لتغير المناخ.

كما استقبل المتحف وفودا رسمية مشاركة بالمؤتمر، من ضمنهم غزالي عثماني رئيس دولة جزر القمر وقرينته، وكذلك المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الكورية، وذلك في إطار الزيارات الرسمية والهامة التي يشهدها المتحف.