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المتحف المصري يحتفل بمئوية توت عنخ آمون بطريقة خاصة.. مقتنيات تعرض لأول مرة

كتب:

داليا أحمد
03:03 م | الجمعة 04 نوفمبر 2022
المتحف المصري بالتحرير يحتفل بمئوية توت عنخ آمون

المتحف المصري بالتحرير يحتفل بمئوية توت عنخ آمون

تحتفل المتاحف اليوم بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك الذهبي الصغير توت عنخ آمون، وهي المقبرة التي أدهشت العالم أجمع وكنوز الملك الذهبية التي خطفت الأنظار والقناع الذهبي الذي يعد من أروع القطع الأثرية الذي نال إعجاب العالم كله فالمقبرة بأكملها تعد كشف أثري هائلاً يبرز جمال وعظمة الحضارة المصرية القديمة.

قالت صباح عبدالرازق، مدير المتحف المصري بالتحرير، إن المتحف احتفل على طريقته الخاصة بمئوية الملك الذهبي توت عنخ آمون من خلال افتتاح معرض صغير بجانب آثار الملك توت عنخ آمون بعنوان «100 عام على اكتشاف توت عنخ آمون وتوت عنخ آمون وعائلته»، مشيره إلى أنه تم عرض حوالي 18 قطعة أثرية من المقتنيات الخاصة بالملك من خواتم وخراطيش عليها توقيع واسم الملك، كما تم عرض «جعران» يحمل اسم زوجة الملك.

عرض تماثيل ومقتنيات من خارج المقبرة

وأضافت مدير المتحف المصري بالتحرير، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتحف عرض تماثيل الملك توت عنخ آمون، وتمثال لجده الملك أمنحتب الثالث وزوجته الملكة تي وتمثال لوالده الملك أخناتون (أمنحتب الرابع)، مع زوجته كيا وكل هذه التماثيل والمقتنيات من خارج المقبرة ومنهم من تم عرضه لأول مرة.

إقبال كبير من الزائرين الأجانب والمصريين على المتحف المصري  

وتابعت «عبدالرازق»، أن المتحف قدم أنشطة للأطفال وعرض فيلم عن توت عنخ آمون، لافته إلى أن المتحف شهد إقبالا كبيرا من الزائرين الأجانب والمصريين.

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بقلم داليا أحمد