مسؤول اعتماد المتحف المصري الكبير صديقا للبيئة: نفذنا 7 محاور

كشف الدكتور طارق عطية أستاذ التشييد والبناء ومنسق لجنة اعتماد المتحف المصري الكبير بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، تفاصيل حصول المتحف على الشهادة الذهبية واعتماده كأول مبنى متحف صديق للبيئة.

لجان الاعتماد

وقال عطية في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج «8 الصبح» على قناة dmc: «كنت منسق اللجنة، وهي لجنة مستقلة، وكل مشروع به فريق للتصميم وآخر للتنفيذ، ويجب أن يكون هناك طرف ثالث وهو فريق التقييم الذي يراجع كل التصميمات في السنوات الماضية وما تم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع، وهذا هو الدور الذي اضطلع به مركز بحوث الإسكان والبناء لتقييم كل التصميمات المعمارية والإنشائية والتكييف والتبريد والتهوية والإضاءة، وهل حققت المعايير العالمية للبناء الأخضر أم لا، وهذا ما تم على مدار الشهور الست الماضية».

العمل وفقا لـ7 محاور

وأضاف أستاذ التشييد والبناء ومنسق لجنة اعتماد المتحف المصري الكبير بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء: «فريق من كل التخصصات بالمركز قيّم التصميمات الخاصة بالمتحف وما جرى تنفيذه وفقا لـ7 محاور، منها محور خاص بالتصميم المعماري واختيار الموقع، واستهلاك الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة سواء الإنارة أو التكييف أو التبريد، واستهلاك المياه داخل المبنى أو المزروعات حول المتحف، اختيار المواد التي تم منها بناء المتحف، الراحة السمعية والبصرية والحرارية وجودة البيئة داخل المبنى حيث يشعر زائر المبنى الأخضر أنه أكثر ارتياحا من الناحية الحرارية والرطوبة والراحة البصرية للمناظر الطبيعية والإضاءة الطبيعية بدلا من الصناعية، وهناك نظم إدارة وتشغيل المتحف التي تكون فيها إدارة المخلفات وإدارة الطاقة وإدارة المياه والحركة، وهناك المحور الأخير وهو الابتكار، إذ راعى تصميم وتنفيذ المتحف الـ7 محاور».