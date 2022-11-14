النائب عمرو هندي لقناة الحياة: قانون استقدام السيارات من الخارج إنجاز انتظرناه

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن استقدام المصريين بالخارج سياراتهم إلى داخل مصر كانت خطوة ينادي بها كل المصريين بالخارج منذ سنوات عديدة، مشيرا إلى أنّ استجابة الحكومة لهذا الطلب إنجاز مهم انتظره الجميع.

هندي: القانون يجب أن يحقق استفادتين

وأضاف «هندي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه جرى إصدار الصيغة النهائية لمسودة القانون اليوم، والذي يجب أن يحقق استفادتين، أولهما حتى يستفيد المصري بالخارج، وثانيا أن تستفاد الدولة المصرية جراء ذلك القرار، «الحكومة كانت مستجيبه لطلباتي خلال إحدى جلسات الاستماع بمجلس النواب».

هندي: نسبة كبيرة من المصريين بالخارج لديهم اسئلة واستفسارات

واستطرد: «الحكومة وخلال ردها على عدد من طلباتي قررت أن تجرب 4 أشهر ذلك القانون الجديد، وسيتم تباعا حل وتعديل كل النقاط التي اعترض عليها المصريين بالخارج بما فيها الصالح لهم وللدولة المصرية، حيث إن هناك نسبة كبيرة من المصريين بالخارج لديهم اسئلة واستفسارات عديدة، والحكومة مازالت في فترة التجربة».

وأوضح أن سوق السيارات في مصر وبعد فحصه له وجد فيه الكثير من التجار الجشعين والذين دائما ما يسعوا لاستغلال المواطنين خلال شراء السيارات الخاصة بهم، «أنا شوفت في مصر اللي مشوفتهوش في بلد تانية، فيه جشع غريب».