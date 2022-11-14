«الوزراء الكويتي» يشيد بالجهود المثمرة لقادة العالم في COP27

أشاد مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بالجهود المثمرة التي بذلها قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال قمه قادة العالم للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بنسختها الثانية اللتين عقدتا في مدينة شرم الشيخ.

قمم مثمرة

وأكد مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماعه مساء اليوم الاثنين، أن القمتين أثمرتا عن التوصل للنتائج الإيجابية التي من شأنها دعم التعاون الدولي للتصدي لظاهرة المناخ وإنقاذ كوكب الأرض من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من أجل حياة أفضل وأكثر استدامة وأمنا لشعوب العالم ولأجيالها المقبلة.

الكويت تعزي مصر

ومن ناحية أخرى، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن تعاطف بلاده وتضامنها مع مصر جراء حادث السير في محافظة الدقهلية الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، معبرا عن خالص تعازي ومواساة الكويت لمصر قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.