تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية في الكويت.. اضبطها الآن

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع متابعة مباراة تاريخية، إذ يلتقي منتخب الفراعنة نظيرة البلجيكي في المباراة الودية والتي تلعب على أرض الكويت.

وفيما يلي، نعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية في الكويت، المجانية ودون تشفير، وموعد المباراة الودية.

موعد مباراة مصر وبلجيكا الودية في الكويت

وتنطلق صافرة الحكم معلنة بداية اللقاء الودي بين منتخب الفراعنة والبلجيكي، والتي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يوم 18 نوفمبر في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 5 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على أرض ملعب جابر الأحمد بالكويت.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية في الكويت

ومن المقرر أن تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت بإذاعة المباراة الودية، بالإضافة إلى القنوات الرسمية الكويتية ويمكن ضبط تردد تلك القنوات كالآتي:

تردد قنوات مجموعة أون تايم سبورت

ويمكن متابعة قناة اون تايم سبورت 1 على القمر الصناعي المصري نايل سات، من خلال المعلومات الآتية:

- التردد: 11861

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورتس 2

على القمر الصناعي المصري نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد القنوات الرسمية لدولة الكويت

ويمكن ضبط تردد القنوات الرسمية لدولة الكويت من خلال ضبط المعلومات الآتية:

اسم القناة: Kuwait TV1

القمر الصناعي: نايل سات HD

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ : ⅔

ويمكن ضبطها على القمر الصناعي عرب سات بدر 4

القناة: الكويت العامة Kuwait TV1

القمر الصناعي: عرب سات بدر 4

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅔