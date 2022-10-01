«الوزراء الكويتي» يقدم استقالته بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، تقديم استقالة أعضائه إلى أمير البلاد بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة، ومن جهتها اعتمدت الحكومة الكويتية مشروع مرسوم لدعوة مجلس الأمة للانعقاد في 11 أكتوبر الجاري، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

فوز سيدتان في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

وعادت النساء إلى مجلس الأمة الكويتي يوم الخميس حيث فازت المعارضة بأغلبية في البرلمان الخليجي الوحيد المنتخب بالكامل ، والذي أجرى انتخاباتها السادسة منذ عشر سنوات.

وفاز مرشحو المعارضة بثمانية وعشرين مقعدًا من أصل 50 مقعدًا، حيث تمت الإطاحة بعشرين نائباً سابقين، من بينهم ثلاثة وزراء.

وأجرت الكويت، المتاخمة للعراق والسعودية وإيران ، وهي من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، 18 انتخابات منذ اعتماد النظام البرلماني عام 1962، ما يعكس أزماتها السياسية المتكررة.