«الري»: تنظيم يوم المياه على هامش قمة المناخ حدث لأول مرة في مصر

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إنّ الوزارة رصدت حالة من تزايد الإدراك والاهتمام العالمي بقضايا المياه في مؤتمر المناخ، حيث أنه وفي قمة باريس للمناخ في عام 2015 لم يرد ذكر كلمة المياه على الإطلاق خلال أيام المؤتمر.

غانم: تحديد يوم المياه انعكاس لمجهودات الدولة

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنّ تحديد يوم معين للمياه على هامش قمة المناخ جاء انعكاس للمجهودات التي قامت بها القيادة السياسية خلال الأشهر الماضية، بهدف دمج قضايا المياه في ملف العمل المناخي على مستوى العالم.

غانم: العالم بات أكثر أدراكا لقضايا المياه

وأوضح أنّ العالم بات أكثر أدراكا لقضايا المياه وأهميتها مع تزايد التغيرات المناخية، حيث تؤثر الأخيرة بشكل سلبي وكبير على قطاع المياه، مشيرا إلى أنّ خلال الأشهر الماضية رصدت دول العالم الكثير من حالات الجفاف في أوروبا لأول مرة منذ مئات السنوات، بخلاف حدوث جفاف في الصين، وسيول بالربع الخالي بالمملكة العربية السعودية، «ده بيثبت لينا وجود علاقة قوية بتربط بين التغيرات المناخية والمياه».

واستطرد: «النهاردة في قمة المناخ المنعقده في شرم الشيخ خصصنا يوم كامل للمياه، ومبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه تم إطلاقها صباح اليوم، بالإضافة إلى جناح للمياه مخصوص تستمر فعالياته على مدار 10 أيام كاملة، والحمد لله جناح المياه في القمة يحظى باهتمام كبير من كل الدول المشاركة فيه».