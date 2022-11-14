اقرأ غدا في عدد «الوطن».. قمة المناخ تعلن الحرب على «الغاز القاتل»
كتب:
محمد عزالدين
06:58 م | الإثنين 14 نوفمبر 2022
عدد «الوطن» غدا
تقرأ غدا في عدد «الوطن»، مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة والمتعلقة بالشأن المحلي والدولي من مختلف الزوايا والرؤى، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- قمة المناخ تعلن الحرب على «الغاز القاتل»
- إلزام الدول المسببة للانبعاثات بتنفيذ تعهداتها
- أول مشروع قانون لمكافحة «الكربون» يرفع شعار «الحق في بيئة صحية واجب وطني»
- تعهدات وحوافز للقطاع الخاص لإزالة الكربون ومكافحة الغاز والحماية من آثاره المدمرة.
- محميات جنوب سيناء مصنع طبيعي لامتصاص الكربون وأشجار المنجروف صائدة للانبعاثات السامة
- «السيسي» يوجه بتحويل المتحف الكبير ومحيطه لأكبر صرح لعرض الآثار في العالم
- «حياة كريمة» تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة
- «التنسيقية» تناقش آثار تغيرات المناخ على ندرة المياه
- ليلة ساحرة في حب السينما
- افتتاح مبهر للدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. وحضور قوي للنجوم
- الدموع تغلب «لبلبة» خلال التكريم.. وبكاء «يسرا» بسبب هشام سليم
- المهرجان يحقق أمنية الراحل سمير صبري.. وتخصيص 4 مقاعد لذوي الهمم
الصفحة الثانية
- «الإسكان»: سد «نيريري» في تنزانيا يجسد قدرة شركاتنا على تنفيذ المشروعات الكبرى
- «التجارة»: تعاون مع «الأفريقي للتنمية» لتمويل قطاعات الصناعة والزراعة
- مباحثات «مصرية - جزائرية» لتعزيز التعاون في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والابتكارية
- «الداخلية» تواصل فعاليات «كلنا واحد» بتخفيضات 60% لأسعار السلع
- «الهجرة»: «إحياء الجذور» تعزز الصداقة بين مصر واليونان وقبرص
- تشييع جنازة الموسيقار محمد سلطان اليوم.. ووصيته لف جثمانه بعلم مصر
الصفحة الثالثة
- «الري» تطلق مبادرة «التكيف في قطاع المياه» ضمن فعاليات «COP27»
- «المالية»: الدولة تشجع القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات الخضراء
- «الزراعة» تشارك في إطلاق مبادرة تكيف ومرونة المياه بـ«COP27»
- وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي لإدارة الشؤون المعنوية
- «التعليم»: امتحانات نصف العام لصفوف النقل من منهج «التيرم»
- غرفة السياحة: إقبال كبير على حجز «عمرة رجب»
- س وج عن تساؤلات استيراد السيارات للمصريين بالخارج
- «واشنطن»: نرغب في وضع حواجز أمان مع «بكين»
الصفحة الرابعة
- «قمة المناخ» تحارب الغاز القاتل
- «إزالة الكربون» على مائدة «COP27».. تعهدات وحوافز للقطاع الخاص لخفض آثاره
- الانبعاثات القاتلة تهدد مستقبل الأرض وتدمر صحة البشر.. والأمل في التزام الدول بتعهدات خفضها
- فاتورة التلوث من مصادر الطاقة
الصفحة الخامسة
- أول مشروع قانون للمكافحة: الحق في بيئة صحية «واجب وطني»
- الأشجار «مصانع طبيعية» لامتصاصه وتحويله لأكسجين: تختزن 662 مليار طن
- «المنجروف».. صائد السموم
- ثروة قومية في محميات جنوب سيناء.. ويحقق التوازن البيئي ويحمي الكائنات البحرية
- الأشجار في قلب البحر الأحمر.. إبهار للسائحين وتنقية للمياه في مرسى علم
الصفحة السادسة
- «السيسي» لنساء العالم من «COP27»: المرأة ستكون أيقونة التغيير في مواجهة تداعيات المناخ
- رئيس «COP27»: نسعى للخروج بنتائج شاملة ومتوازنة تعزز عمل المناخ الدولي
- رائد المناخ للرئاسة: المرأة أول الحلول ومشاركتها بالعمل المناخي لا عنى عنها
- جلسة حوارية مع ذوي الهمم بـ «مؤتمر المناخ» لاستعراض سير خطوات الإتاحة
الصفحة السابعة
- ليلة ساحرة في حب السينما
- افتتاح مبهر للدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي
- أندرو محسن: تكريم المخرج «بيلاتار» فخر للمهرجان وموضوعات الأفلام المنافسة مستمدة من واقع الحياة
- الطابع الوطني يطغى على أفلام مسابقة آفاق السينما العربية
الصفحة الثامنة والأخيرة
- الحب يجمعهما وقمة المناخ أيضا مرة في روسيا والتانية في شرم
- قطعة جلد وعليها اسمك: صنع في دهب ويباع بالذهب
- صباح نجمة «القاهرة السينمائي» بفستان «أحبك ياني»
- نظارات صديقة للبيئة: خشب X خشب
- «رفاعي» يحارب تغير المناخ بـ «ورقة الكوتشينة»