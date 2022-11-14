اقرأ غدا في عدد «الوطن».. قمة المناخ تعلن الحرب على «الغاز القاتل»

تقرأ غدا في عدد «الوطن»، مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة والمتعلقة بالشأن المحلي والدولي من مختلف الزوايا والرؤى، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- قمة المناخ تعلن الحرب على «الغاز القاتل»

- إلزام الدول المسببة للانبعاثات بتنفيذ تعهداتها

- أول مشروع قانون لمكافحة «الكربون» يرفع شعار «الحق في بيئة صحية واجب وطني»

- تعهدات وحوافز للقطاع الخاص لإزالة الكربون ومكافحة الغاز والحماية من آثاره المدمرة.

- محميات جنوب سيناء مصنع طبيعي لامتصاص الكربون وأشجار المنجروف صائدة للانبعاثات السامة

- «السيسي» يوجه بتحويل المتحف الكبير ومحيطه لأكبر صرح لعرض الآثار في العالم

- «حياة كريمة» تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة

- «التنسيقية» تناقش آثار تغيرات المناخ على ندرة المياه

- ليلة ساحرة في حب السينما

- افتتاح مبهر للدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. وحضور قوي للنجوم

- الدموع تغلب «لبلبة» خلال التكريم.. وبكاء «يسرا» بسبب هشام سليم

- المهرجان يحقق أمنية الراحل سمير صبري.. وتخصيص 4 مقاعد لذوي الهمم

الصفحة الثانية

- «الإسكان»: سد «نيريري» في تنزانيا يجسد قدرة شركاتنا على تنفيذ المشروعات الكبرى

- «التجارة»: تعاون مع «الأفريقي للتنمية» لتمويل قطاعات الصناعة والزراعة

- مباحثات «مصرية - جزائرية» لتعزيز التعاون في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والابتكارية

- «الداخلية» تواصل فعاليات «كلنا واحد» بتخفيضات 60% لأسعار السلع

- «الهجرة»: «إحياء الجذور» تعزز الصداقة بين مصر واليونان وقبرص

- تشييع جنازة الموسيقار محمد سلطان اليوم.. ووصيته لف جثمانه بعلم مصر

الصفحة الثالثة

- «الري» تطلق مبادرة «التكيف في قطاع المياه» ضمن فعاليات «COP27»

- «المالية»: الدولة تشجع القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات الخضراء

- «الزراعة» تشارك في إطلاق مبادرة تكيف ومرونة المياه بـ«COP27»

- وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي لإدارة الشؤون المعنوية

- «التعليم»: امتحانات نصف العام لصفوف النقل من منهج «التيرم»

- غرفة السياحة: إقبال كبير على حجز «عمرة رجب»

- س وج عن تساؤلات استيراد السيارات للمصريين بالخارج

- «واشنطن»: نرغب في وضع حواجز أمان مع «بكين»

الصفحة الرابعة

- «قمة المناخ» تحارب الغاز القاتل

- «إزالة الكربون» على مائدة «COP27».. تعهدات وحوافز للقطاع الخاص لخفض آثاره

- الانبعاثات القاتلة تهدد مستقبل الأرض وتدمر صحة البشر.. والأمل في التزام الدول بتعهدات خفضها

- فاتورة التلوث من مصادر الطاقة

الصفحة الخامسة

- أول مشروع قانون للمكافحة: الحق في بيئة صحية «واجب وطني»

- الأشجار «مصانع طبيعية» لامتصاصه وتحويله لأكسجين: تختزن 662 مليار طن

- «المنجروف».. صائد السموم

- ثروة قومية في محميات جنوب سيناء.. ويحقق التوازن البيئي ويحمي الكائنات البحرية

- الأشجار في قلب البحر الأحمر.. إبهار للسائحين وتنقية للمياه في مرسى علم

الصفحة السادسة

- «السيسي» لنساء العالم من «COP27»: المرأة ستكون أيقونة التغيير في مواجهة تداعيات المناخ

- رئيس «COP27»: نسعى للخروج بنتائج شاملة ومتوازنة تعزز عمل المناخ الدولي

- رائد المناخ للرئاسة: المرأة أول الحلول ومشاركتها بالعمل المناخي لا عنى عنها

- جلسة حوارية مع ذوي الهمم بـ «مؤتمر المناخ» لاستعراض سير خطوات الإتاحة

الصفحة السابعة

- ليلة ساحرة في حب السينما

- افتتاح مبهر للدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي

- أندرو محسن: تكريم المخرج «بيلاتار» فخر للمهرجان وموضوعات الأفلام المنافسة مستمدة من واقع الحياة

- الطابع الوطني يطغى على أفلام مسابقة آفاق السينما العربية

الصفحة الثامنة والأخيرة

- الحب يجمعهما وقمة المناخ أيضا مرة في روسيا والتانية في شرم

- قطعة جلد وعليها اسمك: صنع في دهب ويباع بالذهب

- صباح نجمة «القاهرة السينمائي» بفستان «أحبك ياني»

- نظارات صديقة للبيئة: خشب X خشب

- «رفاعي» يحارب تغير المناخ بـ «ورقة الكوتشينة»