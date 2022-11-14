«القومي لعلوم البحار» لقناة الحياة: المياه المالحة تمتص 93% من انبعاثات درجات الحرارة

قال الدكتور عمرو زكريا، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن قمة المناخ الجارية في شرم الشيخ تضمنت قرارا من قبل الأمم المتحدة بتخصيص جناح لمناقشة جميع الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بتمويل ما تحتاجه دول العالم في هذا المجال: «ده كان شرف كبير لمصر أنه يتعمل لأول مرة».

زكريا: البحار تساعد على خفض درجات الحرارة

وأضاف «زكريا»، خلال مداخلة له عبر الفيديو من شرم الشيخ ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن البحار والمحيطات تمتص 93% من انبعاثات درجات الحرارة، ما يؤدي إلى خفض درجات الحرارة، كما تمتص تلك المناطق 30% من الانبعاثات الضارة الكربونية وثاني أكسيد الكربون.

زكريا: البحار والمحيطات تساعد الإنسان

واستطرد: «البحار والمحيطات تساعد الإنسان، لكنه يتضرر بسبب الكائنات الحية الموجودة فيها لأنه مع اختلاط ثاني أكسيد الكربون بالمياه يتحول إلى حمض الكربونيك، وتنزل قيمة الـPH الموجودة في البحار، ودي لو نزلت ولو 0.1% بتدمر الكائنات الحية».

وأوضح أنه بالنسبة للشعاب المرجانية في البحر الأحمر فهي المكان الذي يجري إعادة الاتزان البيئي بالنسبة له وحمايته حتى لا يتضرر جراء الاستخدام الخاطئ أو الإهمال، متابعا: «ارتفاع منسوب سطح البحر يدمر كل البلاد اللي منسوب المياه عندها منخفض، زي منطقة الدلتا عندنا، ولما يحصل انخفاض في منسوب المياه يؤدي إلى تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا».