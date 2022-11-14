رئيس هيئة الانتخابات التونسية: نحرص على ضمان حملة انتخابية نزيهة ونظيف

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، اليوم الاثنين، الأهمية التي توليها الهيئة لضمان حملة انتخابية نزيهة ونظيفة، في إطار الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل.

دورة تدريبية للعاملين

جاء ذلك في ختام اليوم الأول من الدورة التدريبية التي نظمتها الهيئة للعاملين بها حول قواعد وإجراءات الحملات الانتخابية ومصادر تمويلها، ودعم قدرات موظفيها في مجال إدارة النظام المعلوماتي الخاص بالحملات الانتخابية وتنظيم محاكاة ودروس تطبيقية خاصة بالمخالفات وتحرير المحاضر خلال المسار الانتخابي.

احترام مبدأ حياد الإدارة

وشدد بوعسكر على ضرورة ضمان احترام مبدأ حياد الإدارة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، والتعامل بكل جدية مع الجرائم الانتخابية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء في دولة تونس.