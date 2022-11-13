باحث سياسي لقناة «القاهرة الإخبارية»: عقد القمة الفرانكفونية في تونس مهم لإفريقيا

قال الكاتب والباحث السياسي بلحسن اليحياوي، إنّ القمة الفرانكفونية تجمع الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية وفرنسا وكندا، موضحًا: «على مستوى التبادل الاقتصادي بين تونس وفرنسا، فإنه الأعلى في العالم، إذ شهد تراجعا طفيفا لصالح إيطاليا مؤخرا».

تونس من أهم الأبواب النافذة على إفريقيا

وأضاف «اليحياوي»، خلال تصريحات مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة «نشرة المغاربية»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «هناك فرص للمستثمرين التونسيين في إفريقيا، إضافة إلى أن تونس تمثل واحدا من أهم الأبواب النافذة على إفريقيا، وبالتالي فإن توطيد هذه العلاقات على المستوى الدبلوماسي والسياسي قد يجعل تونس من أهم الأبواب التي تفتح السواحل الشمالية للبحر الأبيض المتوسط على القارة السمراء، خاصة إذا ما توافرت البنى التحتية اللازمة لهذا الأمر».

وتابع بأن القمة تكسب النضال السياسي أو مسار «الـ 25 من يوليو» الشرعية، إذ حاول معارضو المسار التدليل على أن تونس أصبحت معزولة دوليا، موضحًا: «يأتي تنظيم هذه القمة ومستوى المشاركة ليفند هذه الادعاءات».

وشدد الكاتب والباحث السياسي بلحسن اليحياوي، على أن الفوائد التي تعود على تونس من وراء هذه القمة في المستوى الأول، اقتصادية ودبلوماسية وسياسية، وهو ما يمكنه أن يمنح الرئيس قيس سعيد، ومسار «الـ 25 من يوليو» شرعية على المستوى الدولي.

القارة السمراء محط أنظار العالم

وأكد أن أهم النقاط في القمة تتعلق بالاستثمار، مشددًا على أن إفريقيا أصبحت محط أنظار واهتمام العالم أجمع، نظرا لما تذخر به هذه القارة من مواد أولية وطاقية، وهذه المواد الأولوية تدخل في صناعات الإلكترونيات الدقيقة وصناعات التكنولوجيا المتطورة.