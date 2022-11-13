قناة «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن مشموم الفل في تونس: زينة النساء والرجال

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «مشموم الفل.. زينة النساء والرجال في تونس»، يستعرض صناعة يدوية يتوارثها آلاف التونسيون منذ نحو قرن من الزمان، ويعتمدون خلالها بشكل رئيسي على زهرتي الفل والياسمين المعروفتين بالرائحة الذكية.

استقبال العائدين في تونس بـ«مشموم الفل»

وتضمن التقرير التليفزيوني، عادات التونسيون مع مشموم الفل، الذين يستقبلون به العائدين إلى أرض الوطن في فصل الصيف بأزهار الياسمين، ومجاملة ضيوفهم الأجانب في المطارات والمهرجانات والنُزل بقلائد من الياسمين وأزهار الفل.

ويطلق اسم المشموم على إكليل صغير من حبات الفل أو الياسمين غير المتفتحتة، ويتم نظمها يدويًا في شكل دائري وشدها بواسطة خيوط رقيقة إلى أعواد صغيرة، ويمتاز الفل بلونه الأبيض، في حين يكون الياسمين أبيضا مائلًا إلى اللون الوردي.

وتزدهر صناعة المشموم، الذي يعد من أعرق الحرف التقليدية في تونس منذ بداية فصل الصيف وحتى نهايته، أي في أوج فترة إزهار الفل والياسمين، ويتهافت السياح في تونس على شرائه، وأصبح يمتلك شهرة كبيرة، جعلته يُصدر إلى عدة دول أوروبية.

مشموم الفل في الأفراح

لا يفارق المشموم أفراح التونسيين التي تكثر صيفًا، ويحرص الجميع على باقات كبيرة منه، لالتقاط صور تذكارية بها، وأصبح من شبه المستحيل عقد حفل زفاف في تونس لا يحمل فيه العروسان مشموم فل من الحجم الكبير حتى يكونا ممميزين عن بقية الحضور.