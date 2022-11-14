البابا تواضروس الثاني يفتتح بيت «اللوتس» للمؤتمرات في مدينة العبور

افتتح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بيت «اللوتس» للمؤتمرات بمنطقة عرابي في مدينة العبور، التابع لكنيسة القديسين مار جرجس والأنبا أبرآم، هليوبوليس بمصر الجديدة، إذ حضر الافتتاح القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة وكاهن الكنيسة ذاتها، والآباء كهنة الكنيسة، وأعضاء مجلسها.

الخدمات التي يوفرها البيت

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تفقد البيت وملحقاته وشاهد عرضًا مصورًا مفصلًا عن الخدمات التي يوفرها.

أشار موسى إبراهيم إلى أن بيت اللوتس للمؤتمرات يحوي مساحات خضراء وزراعية واسعة، وكنيسة ومبانٍ للخدمات والمؤتمرات، ويضم كذلك تسهيلات وخدمات متنوعة للضيوف المقيمين.

البابا يستقبل أسقف جنوب فرنسا

و في سياق متصل، استقبل البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأنبا لوقا، أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي بسويسرا، إذ عرض على قداسة البابا عددًا من الموضوعات الخاصة بالإيبارشية.