البابا تواضروس يستقبل عددا من كهنة الكنيسة بالخارج لمتابعة الخدمة في المهجر

أجرى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عددًا من اللقاءات مع كهنة الكنائس القبطية الأرثوذكسية بالخارج لمتابعة خدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المهجر، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

البابا يلتقي اثنان من الكهنة وأسقف

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنَّ البابا تواضروس الثاني استقبل في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة الراهب القمص رويس الأنبا بولا، كاهننا في إسبانيا، إذ قدم لقداسة البابا تقريرًا وافيًا عن خدمة الكنيسة هناك.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنّ البابا تواضروس استقبل في المقر البابوي بالقاهرة الأب القمص شاروبيم شاروبيم، كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين في سيدني. الذي عرض على قداسة البابا ترتيب وسير الخدمة في كنيسته.

وتابع القمص موسى إبراهيم «استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني نيافة الأنبا كاراس أسقف إيبارشية بنسلفانيا وديلاوير وماريلاند وويست ڤرچينيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ ناقش نيافته مع قداسة البابا بعض الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية».

البابا تواضروس يزور دير «مكاريوس الكبير»

وفي سياق آخر، جرى البابا تواضروس الثاني بزيارة رعوية لدير القديس مقاريوس الكبير (دير أبو مقار) ببرية شيهيت، وذلك لمتابعة تدبير العمل بالدير.

وصلى البابا لدى وصوله، صلاة الشكر في الكنيسة الرئيسية، وتبارك من رفات قديسي الدير، ثم عقد جلسة روحية مع الآباء الرهبان وألقى عليهم كلمة روحية عن مكونات الجهاز الروحى للإنسان وعلاقتها بالاصوام الكنسية، واستمع لاستفساراتهم، وأجاب عليها.