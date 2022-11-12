البابا توضروس يزور دير «أبو مقار» ويعقد جلسة روحية مع الرهبان

أجرى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارة رعوية اليوم، لدير القديس مقاريوس الكبير (دير أبو مقار) ببرية شيهيت، وذلك لمتابعة تدبير العمل بالدير من كل جوانبه.

مكونات الجهاز الروحي للإنسان

وصلى قداسته عند وصوله، صلاة الشكر في الكنيسة الرئيسية، وتبارك من رفات قديسي الدير، ثم عقد جلسة روحية مع الآباء الرهبان، وألقى عليهم كلمة روحية عن مكونات الجهاز الروحي للإنسان، وعلاقتها بالأصوام الكنسية، واستمع لاستفساراتهم، وأجاب عليها.

وفي ختام الزيارة التقطت صورة تذكارية لمجمع رهبان الدير مع قداسة البابا.

البابا يترأس صلاة جنازة رؤوف غبور

وترأس البابا تواضروس، اليوم، صلاة جنازة رجل الأعمال رؤوف غبور، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور عدد من الآباء والكهنة بالكنيسة القبطية، كما شارك عدد من رجال الاقتصاد بالدولة.

الاحتفال بعيد الرهبنه الـ60 للبابا تواضروس

وفي سياق آخر، زار البابا تواضروس الثاني، دير الأنبا بيشوي، للمشاركة في الاحتفال بعيد رهبنه الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري، والقائم مقام البابا بعد وفاة البابا شنودة الثالث، الـ60 الذي أقيم بمركز لوجوس البابوي بحضور لفيف من الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان.

وخلال كلمة قداسة البابا، قال إنه من النادر أن تجتمع صفة الرهبنة مع الخدمة مع المسؤولية في إنسان واحد، لكن هذا اجتمع معًا فى شخص الأنبا باخوميوس.