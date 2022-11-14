البابا تواضروس يرسل خطابات رسمية للأساقفة المقرر ترقيتهم لمطارنة

ارسل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، خطابات رسمية للأساقفة المقرر ترقيتهم إلى رتبة مطران.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني القداس الالهي للترقية فى يوم ٢٠ نوفمبر الجاري، بحضور أعضاء المجمع المقدس، وذلك بكنيسة الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ترقية الأساقفة بمناسبة مرور ثلاثين عاما لهم في الخدمة

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بترقية الأساقفة بمناسبة مرور ثلاثين عاما لهم في خدمة الأسقفيات التابعة لهم، حيث نص خطاب الترقية" نحتفل بمرور ثلاثين عاما لكم في خدمة الأسقفيات بالجهد والتعب والدموع مع الثمار الوفيرة في إيبارشيتكم العامرة".

ومن الأساقفة الذين سيتم ترقيتهم هم الأنبا تكلا، أسقف دشنا، والأنبا برسوم، أسقف صنبو وديروط، الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوى، الأنبا باخوم، أسقف سوهاج، الأنبا مكسيموس، أسقف إيبارشية بنها وقويسنا، والأنبا يوسف، أسقف جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

مظاهر الفرح بالإيبارشيات

وعمت مظاهر الفرح على كنائس وإيبارشيات الأساقفة الذين من المقرر ترقيتهم، حيث نشرت المراكز الإعلامية لتلك الإيبارشيات بيانات لتهنئة الأساقفة بالترقية لرتبة مطران.

و"المطران" هي كلمة يونانية تعني (صاحب المدينة الكبيرة)، هي رتبة إدرية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعلى من رتبة أسقف.

الجلسة السنوية للمجمع المقدس

ويأتي ذلك عقب انتهاء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من انعقاد المجمع المقدس، والذي من المقرر انعقاده فى الفترة من ١٧ نوفمبر وحتى ١٩ نوفمبر الجاري، بمركز لوجوس بدير الانبا بيشوي بوادي النطرون.

ويناقش موضوع سيمنار المجمع المقدس لعام 2022، الدور المجتمعي للكنيسة، ويأتي هذا ضمن الدور الاجتماعي الذي تقوم به الكنيسة، إيمانًا منها بمسؤوليتها تجاه المجتمع بأكمله، إذ تقدم مساعدات وتنظم مبادرات بالتعاون مع الدولة لتقديم الخدمة للفقراء.