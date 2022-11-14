أمين «الأعلى للآثار» لـ نشأت الديهي: الانتهاء من المتحف الكبير بنسبة 100%.. وافتتاحه في 2023

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المتحف المصري الكبير انتهى من الناحية الإنشائية بنسبة 100%، وأغلب قطع آثار توت عنخ أمون نقلت إلى المتحف المصري باستثناء بعض القطع الموجودة في متحف شرم الشيخ، وقبيل افتتاح المتحف المصري الكبير سيتم نقل هذه القطع، مؤكدًا أن المتحف المصري سيكون مرتبطا بالمنطقة المحيطة التي تشهد نوعًا من الاستثمار السياحي مثل إنشاء فنادق متنوعة ما بين 3 و4 و5 نجوم.

افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون في 2023

وأضاف «وزيري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويعرض على شاشة «TeN»، أن المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية يُعد من أهم متاحف العالم في الآثار الرومانية اليونانية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بإعداد تجربة سياحية رائعة تليق بالجمهورية الجديدة، من خلال رفع كفاء المنطقة المحيطة بالمتحف بالكامل، كما أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون في 2023.

أفضل القطع الأثرية الموجودة في المتاحف العالمية مصرية

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أفضل القطع الأثرية الموجودة في المتاحف العالمية مصرية، وهناك قطع مميزة جدًا مثل رأس نفرتيتي وحجر رشيد، وتمثال المهندس المعماري الذي قام بإنشاء الهرم الأكبر، معقبًا: «حلم حياتي أن أرى هذه القطاع الأثرية في مصر، وهناك محاولات لاستعادة هذه القطع الفترة المقبلة»، كما أن إدارة الآثار المستردة تتابع حركة تجارة الآثار التي خرجت من مصر بصورة غير شرعية.

اكتشفنا جبنة بيضاء في فخار

وأشار إلى أنه خلال الـ3 سنوات الماضية، استطاعت مصر استعادة 29 ألف قطعة أثرية خرجت منها بصورة غير شرعية، كما أن هناك 50 بعثة مصرية تعمل على مدار الساعة في الكثير من المناطق الأثرية، معقبًا: «في أحد الاكتشافات اكتشفنا جبنة بيضاء في فخار، ووفقًا للدراسات فهذه الجبنة مصنعة من لبن الماعز».