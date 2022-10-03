مصطفى وزيري: الانتهاء من تطوير عدد من المتاحف.. ونستعد لافتتاحها قريبا

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه على مدار السنوات والشهور الماضية، عمل المجلس على افتتاح متاحف جديدة، موضحًا أن منها ما جرى الإعلان عنه، ومنه ما لم يتم افتتاحه بعد لعدم الانتهاء منه تماما؛ كمتحف عواصم مصر، الذي بات جاهزا للافتتاح.

وأضاف وزيري، خلال استضافته ببرنامج في المساء مع قصواء، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية CBC، أنه بالنسبة لقصر محمد علي في شبرا تم البدء في ترميمه عام 2017، والانتهاء من تطويره وجاهز حاليا للافتتاح، ويعمل المجلس الآن على تطوير المتحف الآتوني بالمنيا، بخلاف المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية بعد فترة توقف دامت لـ15 عاما، ويجري افتتاحه خلال الأشهر القليلة المقبلة.

الترميم بأيادٍ مصرية خالصة

واستطرد: «بالنسبة لأعمال الترميم فجميعها تجري من خلال أيادٍ مصرية خالصة، والمرممون المصريون يقومون بإزالة الاتساخات والتكلسات من معابد مصر كلها في إسنا، وده معبد من أجمل تيجان أعمدة موجودة من نقوش وألوان أبهرت العالم، وفي معبد الكرنك بنشيل الاتساخات والتكلسات وظهرت النقوش والألوان لأول مرة، وكل زائريه انبهروا».

اختلاف كبير بعد عمليات الترميم

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه بعد تنفيذ عمليات الترميم التي قام بها المرممون المصريون ظهرت تلك المناطق والأماكن الأثرية بأشكال مختلفة عما كانت عليه من قبل: «الآثار دي فضلت لفترة طويلة عليها طبقة سوداء بتغطي النقوش والألوان».