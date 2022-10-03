مصطفى وزيري: عرض عالمي لـ«ديور» في الأهرامات بمشاركة 1000 شخص قريبا

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن بيت الأزياء العالمي ستيفانو ريتشي عادة ما يحتفل بإنشائه في دول مختلفة سنويا، موضحا أنه خلال العام الجاري سيحتفل بمرور 50 عاما.

حضور 350 شخصا في الاحتفالية

وأضاف وزيري، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن بيت الأزياء العالمي قرر أن يحتفل بمرور 50 عاما على إنشائه في محافظة الأقصر، قائلا: «فيه ناس كتير جاية من العالم بواقع 350 شخصا من أرقى الناس، وجايين بطائراتهم الخاصة خلال الشهر الجاري، بخلاف 40 صحفي من كبرى الصحف العالمية هيجوا يغطوا الحدث ده».

تفاصيل عرض «ديور»

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: «في شهر 12 هتقوم شركة ديور العالمية بإجراء عرض أزياء في منطقة الأهرامات، وهيجي أكثر من ألف واحد في فنادق القاهرة، وكبرى القنوات العالمية تغطي الحدث، والعالم كله يتغنى بالحضارة المصرية وبهذا الحفل، وده هيخلي العالم كله يتحدث عن مصر وكل أنظار العالم يتجه لمصر».

العالم كله مازال ينتظر موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

وأوضح أن العالم كله مازال ينتظر موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث أن القيادة السياسية هي المنوط بها اتخاذ القرار لفتح المتحف الجديد، فيما يتبقي بضعه أشهر حتى الانتهاء من وضع كافة القطع الأثرية بصالات العرض في المتحف الكبير: "لدينا 250 بعثة أجنبية من 25 دولة يعملون في مصر لاكتشاف آثاره".