طفل يعثر على 100 جنيه ويعيدها لصاحبها.. ووالدته: «ربيناه على الأمانة»

«من شب على شيء شاب عليه» بهذه الكلمات عبرت والدة حمزة شاشة الطفل، الذي يقيم بقرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، والذي عثر على مبلغ من المال، وقرر أن يعيده لصاحبه، حيث إنه نشأ في بيئة تعلم جيدًا معنى الأمانة.

البحث عن صاحب المبلغ المالي

وقالت والدة الطفل أن نجلها عثر على مبلغ مالي قدره 100 جنيه، وقرر أن يبحث عن صاحب تلك الأموال ليعيد له المبلغ الذي عثر عليه، في مشهد رائع يوضح مدى أمانة الطفل الذي لم يتعدَ عمره 12 عاما.

وأضافت والدة الطفل في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن منزلهم يقع قريبًا من طريق السيارات بقرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وعندما عثر الطفل على المبلغ قام بالبحث عن صاحب الأموال، وعندما تعثر في العثور عليه، قرر أن يعبر الطريق ويبحث عن صاحب الأموال في الضفة الأخرى، وعلى الرغم من صغر سنه إلا أن الخوف من عبور الطريق وحده لم يكن مسيطر عليه.

تربية الطفل على الأمانة

وقال حمادة شاشة، خال الطفل إن والد الطفل ووالدته اعتادوا تربية أطفالهم على الأمانة وشيم الرجولة، موضحًا: "ربنا يبارك في والده ووالدته ويحفظه هو واخواته من كل شر."

وأكمل شاشة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الطفل في الصف السادس الابتدائي، وأنه على الرغم من صغر سنه إلا أنه اعتاد التصرف بأمانة وأن يُعيد الحق إلى صاحبه مهما تكلف الأمر.

واختتم حديثه ناصحًا أولياء الأمور تربية أولادهم على الأمانة، وأن يتخذوا حمزة مثالًا حيًا لهم؛ لتشجيعهم وحثهم على رد الأمانة.