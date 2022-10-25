الأمطار تضرب محافظة المنوفية بعد انتهاء ظاهرة كسوف الشمس 2022 «صور»

شهدت محافظة المنوفية، قبل قليل، سقوط أمطار متوسطة على مدن وقري المحافظة، مع سماع أصوات أصوات الرعد في السماء، وأجواء ملبدة بالغيوم، كما شهدت اعتدالًا في درجة حرارة الجو، وذلك تزامنًا مع الانتهاء من ظاهرة كسوف الشمس.

طوارئ في المنوفية لمواجهة الأمطار

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، رفع حالة الطوارئ للتعامل الفوري مع سقوط الأمطار، والدفع بسيارات لشفط المياه من أماكن التجمعات، وحل المشاكل بشكل فوري، كما يتواجد رجال المرور في الشوارع الرئيسة في المدن لتسهيل الحركة المرورية في الشارع.

المنوفية تواجه موسم الشتاء

وقال المهندس محمد نجيب رئيس شركة المياه في محافظة المنوفية، أنه يتم التنسيق مع جميع مراكز ومدن المحافظة، لإجراء المتابعة الدقيقة في كل مكان، وإنشاء فريق عمل طوارئ لمواجهة الأمطار وموسم الشتاء، والربط مع غرف العمليات في المحافظة، وغرف عمليات الوحدات المحلية لمواجهة تراكمات المياه والتدخل العاجل لشفطها.

وأضاف رئيس شركة مياه المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم تحديد أماكن تجمعات المياه على خرائط، وتسلميها للأفرع التابعة للشركة، حتى يتم التحرك إليها فورًا، مشددًا على إجراء عمليات تسليك البالوعات وصيانة غرف التفتيش ومحطات الصرف والمياه قبل بدء موسم الأمطار في محافظة المنوفية.