دعم محافظة المنوفية بـ 3 آلاف طن أرز شعير لتلبية احتياجات المواطنين

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إنه تم دعم المحافظة بـ 3 آلاف طن أرز شعير لسد احتياجات المواطنين بالمحافظة، وسيتم تبيض تلك الكمية بأحد المضارب المتعاقدة مع هيئة السلع التموينية بقرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور، تمهيداً لتعبئتها وتوزيعها على المعارض والشوادر بمراكز ومدن المحافظة، بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتوفير السلع بكميات كافية وإتاحتها بصفة مستمرة.

تقديم الدعم للمشاركين في المعارض

ووجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية، بالتعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة أمام المشاركين بالمعارض من أصحاب السلع والتجار لتوفير المواد الغذائية، فضلاً عن المرور الدوري على المعارض للتأكد من توافر جميع السلع وإتاحتها بالكميات الكافية أمام المواطنين والتأكد من جودة المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلن عنها في قوائم الأسعار.

توفير كافة السلع للمواطنين

يأتي ذلك في إطار التنسيق بين اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بتوفير كافة السلع والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.