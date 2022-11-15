قصواء الخلالي تقدم تقريرا عن نهاية عصر البلاستيك أحادي الاستخدام في مصر

حرصت الدولة المصرية على التعامل بصورة فعالة مع جهود العالم للتغيرات المناخية، بما يخدم تقليل الانبعاثات الكربونية، وكانت على المستوى الدولي من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة، وبروتوكول كيوتو، واتفاق باريس التابعين لها.

نهاية عصر البلاستيك أحادي الاستخدام في مصر

وعرض برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «دعما لجهود التغير المناخي.. نهاية عصر البلاستيك أحادي الاستخدام في مصر»، وعلى المستوى المؤسسي تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية في عام 2019، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية حتى عام 2050 وترجمة ذلك على أرض الواقع، وخاصة إنهاء عصر استخدام أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام لما لها من دور سلبي على واقع المناخ.

يجب تخفيض التأثير السلبي للإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية

نهاية عصر استخدام أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام نتيجة جهود التغيرات المناخية استراتيجية وضعتها وزارة البيئة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تخفيض التأثير السلبي للإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، من خلال وضع حد أدنى لسمك الكيس وحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وصولا إلى تخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية وما تتضمَّنه من مواد تتعلق بالبلاستيك من مراحل التصنيع والتداول والتدوير والتخلص.