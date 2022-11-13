قصواء الخلالي: وصول الأزمة الروسية الأوكرانية إلى حرب نووية مستبعد

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن وصول الأزمة الروسية الأوكرانية إلى الحرب العالمية الثالثة والحرب النووية أمر مستبعد، موضحةً: «هناك توازنات لا بد أن تتحقق، والصراع النووي لن يبدأ، ولكن التلويح باستخدامه سيستمر».

الخلالي: هذه اللعبة تظل قائمة سياسيا وعسكريا واقتصاديا

وأضافت الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «لا أتصور أن يكون هناك أي استخدام للقوة النووية، وستظل هذه اللعبة قائمة سياسيا وعسكريا واقتصاديا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد محلل سياسي أو باحث اقتصادي أو أي شخص من أي اتجاه يمكنه حسم توقيت نهاية هذه الأزمة».

الخلالي: سنظل مستهلكين في الأزمة

وتابعت: «للأسف سنظل مستهلكين في الأزمة، إلا من رحم ربي، والدولة المصرية اتخذت تدابير استباقية، وكان لديها القدرة على إطلاق مشروعات طويلة الأمد وأن توفر السلع الاستراتيجية والسلع الأساسية في الأسواق، وأن يكون لديها الزراعات والأراضي الخضراء والدلتا الجديدة وجلب استثمارات خارجية».

وأكدت: «هناك الكثير من التفاصيل طوال الفترة الماضية التي أمّنت لمصر والمصريين بفضل الله سبحانه وتعالى وبُعد نظر ورؤية استباقية من الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين هذا الوضع الآمن في هذه الفترة».