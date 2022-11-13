قصواء الخلالي: موسوعة مصر القديمة أعظم ما كُتب عن التاريخ بشكل مسلسل

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنّ المفكر سليم حسن مؤلف موسوعة مصر القديمة، كان رجلا من طراز فريد، ووطني ومقاتل عتيد وعنيد، من أجل الأثر المصري والحفاظ عليه، معربة عن أمنياتها بتخصيص عمل يجسد شخصيته، إذ استطاع أن ينجو بالآثار المصرية ويحافظ عليها.

الخلالي: عندما نرجع إلى المصادر من كل جزء بالموسوعة نكتشف أمورا عظيمة

أضافت «الخلالي»، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، أنّ موسوعة مصر القديمة أعظم ما كُتب بشكل مسلسل، ومدقق عن تاريخ مصر القديمة، بشكل توثيقي وتدليلي وموضوعي، موضحةً: «عندما نرجع إلى المصادر من كل جزء بالموسوعة نكتشف أمورا عظيمة جدا، قام بعمل حفائر وأبحاث بنفسه وسعى بنفسه للقاء أشخاص من جنسيات مختلفة حصلوا على الآثار المصرية وحاول استردادها».

الخلالي: ألّف كتابا أخر عن تاريخ مصر القديمة

تابعت الإعلامية: «في إحدى أجزاء الموسوعة، قال إنه لم توقف في الموسوعة، وألّف كتابا آخر عن تاريخ مصر القديمة، وعندما توصلت إلى معلومات أكثر عدت إلى كتابة الموسوعة»، مشددةً على أنه كان رجلا عظيما حفظ لمصر هذا الكم من المعلومات الكبير عن الأثر القديم.

وأكدت أن «موسوعة مصر القديمة، يستند عليها في علم المصريات بالخارج، إذ يجر ترجمتها والتعامل معها، على أنها واحدة من أهم المصادر المدققة في تاريخ مصر القديمة».

وواصلت: «لا يوجد علم أو فن أو إبداع موجود في حياتنا إلا ولها رمزية او تأصيل أو وجود او بذرة ما في تاريخ مصر القديمة، الذي حفل بالانتصارات، وشهد انكسارات أيضا».