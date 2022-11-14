السيسي يصدق على إطلاق اسم الفريق صفي الدين أبو شناف على محور سمالوط

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صدّق على إطلاق اسم الفريق صفي الدين أبو شناف، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، على محور سمالوط في المحافظة.

وأصدر محافظ المنيا كتابًا دوريًا لرؤساء الهيئات والشركات والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، المنطقة السابعة أسيوط والمنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التسع، مديري مديريات الخدمات بنطاق المحافظة وذلك لوضع ما صدق عليه رئيس الجمهورية موضع التنفيذ فيما يتعلق بكل المكاتبات أو الاعمال والإجراءات والتي تخص محور الفريق صفي الدين أبو شناف.

من جانبها، بدأت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، في تغيير كافة اللوحات الارشادية للمحور، حيث يجري استبدالها من محور سمالوط إلى محور الفريق صفي الدين أبو شناف.

ويعد الفريق صفى الدين أبو شناف، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، أحد أبناء محافظة المنيا من مواليد قرية صفط الغربية، وقد تولى رئاسة الأركان من أكتوبر 1987 إلى مايو1991، وهو أحد أبطال حرب أكتوبر العظام، وتخرج في الكلية الحربية عام 1953، حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وماجستير في العلوم العسكرية، وزمالة كلية الحرب العليا.

كما تدرج أبو شناف في المناصب حتى وصل لقائد الجيش الثاني الميداني ثم رئيس أركان حرب القوات المسلحة.