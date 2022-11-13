محافظ المنيا يستجيب لطلب مسنة باستكمال رصف أحد الطرق حتى منزلها

استجاب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، محافظ لطلب من إحدى السيدات من كبار السن، لاستكمال أعمال رصف طريق الخريجين حتى مدخل منزلها، إذ وجه باستكمال الأعمال، مؤكدا أن الهدف الحقيقي من جميع الأعمال الجاري تنفيذها تحقيق رضا المواطن عن الخدمات العامة المقدمة.

جاء ذلك خلال تفقده عددا من الأعمال الجاري تنفيذها بقطاعي الرصف والتجميل بمركز سمالوط، في إطار الاهتمام بتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، وضمن تنفيذ تكليفات وزارة التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين خاصة قطاعي الرصف والنظافة والتجميل لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة.

جولة المحافظ في سمالوط

وأجرى المحافظ جولة في مركز سمالوط، بحضور، أحمد راشد رئيس مركز سمالوط، المهندس وائل المصري وكيل وزارة الإسكان، المهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق بالمنيا، محمد بكر مدير وحدة الرصف والانشاءات.

تفقد المحافظ أعمال الرصف بطريق الخريجين، ضمن المشروعات المركزية بطول 13 كم تقريبا في المسافة من قرية العزيمة حتى حدود المنيا جنوباً، وينفذ الاعمال وحدة الرصف والانشاءات بالمحافظة.

وشدد على الإسراع في إنجاز الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، تيسيرا على المواطنين، مؤكدا الرفع والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف.

أعمال إنشاء كورنيش سمالوط الجديد

كما تابع محافظ المنيا أعمال إنشاء كورنيش سمالوط الجديد بدءا من الكوبري الجديد وحتى ميدان الحصان شمالا، والذي سيعتبر متنفسا لأهالي مدينة سمالوط، واستمع المحافظ لشرح حول الأعمال الجاري تنفيذها، ووجه بمراعاة الابعاد الفنية والهندسية ومعايير الجودة المطلوبة عند القيام بأية أعمال للتطوير.