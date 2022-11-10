محافظ المنيا: تسخير جميع الإمكانيات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

واصل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاته الدورية مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، حيث استقبل بمكتبه بالديوان العام للمحافظة عددا من أعضاء مجلس النواب، لمناقشة القضايا والطلبات بمختلف القطاعات الخدمية، التي تخص الحياة اليومية للمواطنين، ضمن التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

الحفاظ على مسيرة التنمية والتقدم

أكد محافظ المنيا، اهتمام القيادة السياسية بجميع ما يتعلق ببناء الإنسان المصري، من خلال توفير الخدمات المختلفة في جميع القطاعات، والعمل على إزالة المعوقات من خلال وضع مقترحات سريعة تساعد في حل لتلك المشكلات، بهدف الحفاظ على مسيرة التنمية والتقدم، مضيفا أن جميع الأجهزة بالمحافظة تعمل من خلال تسخير جميع إمكاناتها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين

وناقش المحافظ خلال اللقاء عددا من طلبات أعضاء مجلس النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد منها، كما وجه المحافظ الجهات التنفيذية بسرعة فحص ودراسة عدد من الطلبات المقدمة من النواب، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.