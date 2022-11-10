نائب محافظ المنيا يتابع منظومة العمران والاشتراطات البنائية الجديدة

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة أعمال لجان ضبط منظومة العمران والاشتراطات البنائية الجديدة، ومراجعة كل تراخيص البناء السابق إصدارها والتي شرعت أو لم تشرع في التنفيذ، وتم مراجعتها من قبل التفتيش الهندسي بالمحافظة، وجهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان.

من جانبه، عقد نائب محافظ المنيا اجتماعا، بحضور المستشار وائل فرحات، المستشار القانوني للمحافظة، والعميد أحمد عاصم، ممثل الهيئة الهندسية، والمهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسي، والمهندسة أسماء صلاح، مدير إدارة التخطيط العمرانى، ومحمد زين مدير المركز التكنولوجى، ونواب رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديري المراكز التكنولوجية، وأعضاء اللجان المشار إليها.

التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان

أوضح نائب المحافظ، أن لجنة (129)، تختص بمراجعة كل الأراضي التي تشرع ولم تشرع، والتي تمت مراجعتها من التفتيش الفني الهندسي بالمحافظة، وجهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، وتم فحصها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما أن اللجنة (383) تختص بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها، والصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها.

بيان عدد من رخص البناء بنطاق المحافظة

استعرض نائب المحافظ، خلال الاجتماع، بيان عدد من رخص البناء بنطاق المحافظة ضمن منظومة العمران والاشتراطات البنائية والتخطيطية ومتابعة التراخيص الصادرة ومراجعتها.