تفاصيل جريمة قرية الشقة بكفر الشيخ.. أسرة مقتولة والفاعل مجهول

جريمة قرية «الشقة»، هزت قلوب الكثيرين من أبناء محافظة كفر الشيخ، وفي مصر لمقتل ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة داخل منزلهم بقريتهم الصغيرة «الشقة»، بمركز قلين، بالمحافظة، ويبذل رجال الأمن بكفر الشيخ، الجهود من خلال تحرياتهم المستمرة لكشف ملابسات الحادث المؤثر للقلوب.

قرية الشقة في سطور والملابسات

جريمة القتل في قرية الشقة، تلك القرية الصغيرة والتي يحيطها الهدوء التام لقاطنيها من المواطنين والذين لا يعرفون إلا عملهم اليومي في الحقول أو الذهاب لقضاء مصالحهم اليومية، ودراستهم، ليستيقظوا على الواقعة التي كشفها أحد أقارب الثلاث أشخاص الذي عثر عليهم وهم جثث داخل منزلهم الصغير وهم مقتولين دون معرفة أسباب الجريمة وملابساتها، كانت الساعات تمر علي القرية والحزن الشديد لمقتل رجل 80عاما، وسيدة 75 عاما ، ونجلهم 45 عاما ، لتتشح القرية بالسواد وتحولت لسرادق عزاء كبير، وسط تكثيف مستمر من قبل رجال الأمن والمباحث بمديرية أمن كفر الشيخ، لكشف الغموض لحادث مقتلهم داخل منزلهم بقرية"الشقة".

حادث الشقة وسطور الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، على موعد مع بلاغ «س. أ»، والذي يبلغ من العمر 56 عاما، فلاح، شقيق زوجة المجني عليه المسن، على العثور على شقيقته وزوجها ونجلهما في حالة بداية تعفن داخل منزلهم بقرية الشقة لتنتقل الأجهزة الأمنية إلى مسرح الجريمة لمعاينة الحادث ومعرفة الأسباب والدوافع النكراء، على مدار نحو أكثر من 24 ساعة، وسط تكثيف أمني لكشف لغز الحادث الأليم، وذلك من خلال بلاغ شقيق أحد المجني عليهم تضمن واقعة قرية الشقة ومقتل ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة والذي خيم بالحزن على أقارب الضحايا وذويهم وأبناء قريتهم «الشقة»، لمقتل «ج. م»، 80 عاما، فلاح مسن، مطعون بجرح ذبحي بالرقبة، وشقيقته «س. أ»، 75 عاما، ربة منزل، جثة، ويوجد بها كدمة بالرأس من الخلف، ونجلهما «أ. ج»، 45 عاما مدرس، جثة هامدة، وبها آثار طعنة بالرقبة، و جرح قطعي بالوجه لجريمة شغلت الرأي العام منذ الساعات التي مرت عليها وسط تحريات أمنية مكثفة لفك لغز الجريمة بقرية «الشقة».

بينما أمرت جهات التحقيق بدفن الجثامين الثلاثة بمسقط رأسهم بقريتهم أمس وسط مشهد جنائزي مهيب حزنا عليهم، ولننتظر ما سوف تؤول له الساعات المقبلة عن ملابسات حادث «الشقة».