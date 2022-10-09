مصرع طفلة وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على طريق طنطا - كفر الشيخ

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات وجروح قطعية متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم انقلاب سيارة ربع نقل على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي، في نطاق محافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل علي طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي، مما أدى إلى وفاة طفلة وإصابة عدد من الأشخاص، من بينهم حالات حرجة.

12 سيارة إسعاف في مكان الحادث

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وتم الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي مما أدى إلى مصرع طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، وإصابة 7 أشخاص آخرين، وتم التحفظ على الجثة، داخل المشرحة، ونقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج، وتم رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة.

التحفظ على السيارة

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، والتحفظ على المركبات المتسببة في الحادث، وانتداب خبراء الفحص الفني لإعداد تقرير بشأنها.