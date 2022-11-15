رئيس «بحوث الصحة الحيوانية» بالشرقية: الاحتباس الحراري أخطر من الفيروسات

يَبذل معهد بحوث الصحة الحيوانية في محافظة الشرقية، جهودًا ملحوظة في مواجهة التغيرات المناخية، ليواكب مسيرة الدولة المصرية للحفاظ على سلامة البيئة، ويسعى جاهدًا لنشر الوعي بين المواطنين من خلال الندوات القائمة على الأبحاث العلمية.

وقالت الدكتورة شهيرة حنفي محمود، رئيس معهد بحوث الصحة الحيوانية فرع الشرقية في حديث خاص لـ«الوطن»، إن للمعهد دور مهم في مواجهة التغيرات المناخية، والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، وكذلك توعية المواطنين علميًا بهذه الأمور والحفاظ على الغذاء الحيواني والداجني.

الاحتباس الحراري أشد خطرا من الفيروسات

وأوضحت رئيس معهد بحوث الصحة الحيوانية ماهية الاحتباس الحراري للدواجن والحيوانات، موضحة أنه أحد أكبر المشكلات التي تواجه مربيي الدواجن، وبدورها تؤدى إلى خسائر كبيرة، لافتة إلى أنها لا تقل ضررها عن الإصابة بالأمراض الفيروسية شديدة الخطورة، وتتفاقم المشكلة بزيادة نفوق الحيوانات والدواجن بأعداد كبيرة داخل القطيع، وبالتالي يؤثر على غذاء الإنسان بنقص الحاجات الأولية من الطعام.

وأشارت الدكتورة «حنفي» إلى ضرورة اتباع طرق الأمان ونذكرها في السطور التالية، ليتبعها مربو الحيوانات والدواجن.

مواجهة الاحتباس الحراري

وقدمت عدة نصائح لاتباعها لمواجهة الاحتباس الحراري الذي يؤثر سلبًا على صحة الحيوان والدواجن، لافتة إلى ضرورة رفع الأعلاف من أمام الدواجن في فترات ارتفاع درجات الحرارة، وقد تبدأ وقت الظهيرة بدءا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 4 عصرًا،مع ضرورة إضافة فيتامين سي وبعض الأدوية المغذية والمعالجة للدواجن لرفع مناعتهم، وبالتالي إضافة الفيتامينات والأملاح المعدنية والأحماض الأمينية خاصة الليسين والميثيونين.

وأكدت رئيس معهد بحوث الصحة الحيوانية أهمية إضافة الطاقة «الزيوت» للأعلاف التي يتناولها الحيوانات والدواجن، لافتة إلى أن بعض المربيين يقللون من إضافة الزيوت للأعلاف خشية من مشاكل ارتفاع درجات الحرارة المنبعثة من الأعلاف، معلقة: «إضافة الزيوت للأعلاف في فترات الإجهاد يقلل معدل استهلاك الطائر من العلف وبالتالي لا يتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة سلبا أثناء تناوله الوجبة اللازمة له من الأعلاف».