هاجر أحمد: السينما بتجري في دمي.. ولبلبة أجمل واحدة في العالم

أكدت الفنانة هاجر أحمد أنها حضرت الحفل الأول لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لأول مرة في حياتها، معبرة عن فخرها وسعادتها لحضور المهرجان الذي حضره مجموعة كبيرة من أبرز نجوم الوطن العربي والعالم، لافتة إلى أن السينما تجري في دمائها، وأثنت على الفنانة لبلبة ووصفتها بأنها أجمل امرأة في العالم.

وأوضحت خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنها تنوي حضور كل عروض الأفلام في المهرجان وأيضًا حضور كل الورش التي تُقام على هامش المهرجان.

سأعود للسينما مرة أخرى

ولفتت هاجر أحمد إلى أنها بدأت العودة للسينما مرة أخرى، حيث توقفت لفترة لإنجابها فتاة تبلغ الآن من العمر 6 شهور، مؤكدة أن السينما تجري في دمائها وأنها لا تستطيع التخلي عنها وأنها تقرأ عدة أفلام لتختار أحدهم للمشاركة في بطولته، مشيرة إلى أنها ستقدم عمل درامي في الموسم الرمضاني المقبل.

لبلبة أجمل واحدة في العالم

ووصفت هاجر أحمد الفنانة لبلبة بأنها «أجمل واحدة في العالم وخفة الدم على الجمال على الشقاوة على الحلاوة وهي ممثلة شاملة»، معتبرة أن وجودة ممثلة كوميدية من الأشياء النادرة وأن لبلبة هي الفنانة التي تستطيع تقديم الأدوار الصعبة الكوميدية.