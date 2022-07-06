هاجر أحمد: «متسكتوش» على التحرش.. القوانين في مصر صارمة جدا

حرصت الفنانة هاجر أحمد على الإجابة عن أسئلة متابعيها عبر حسابها الشخصي «إنستجرام» عن أسئلة شخصية تخص حياتها العائلية والفنية، كما أبدت رأيها في ظاهرة التحرش في مصر.

مولودتها الأولى

كانت الفنانة هاجر أحمد قد وضعت مولودتها الأولى إيزابيلا في شهر مايو الماضى فسألها أحد المتابعين عما إذا كانت تشبهها، لترد الفنانة أنها تشبهها وتأخذ لون عيونها.

وتتميز هاجر أحمد بالطول والقوام الممشوق، وفازت بلقب ملكة جمال الكوكب «ميس إيكو بلانيت» للسياحة والبيئة لعام 2016، التابعة للأمم المتحدة، فسألتها إحدى المتابعات عن كيفية التصرف إذ إنها تتعرض للتنمر بسبب طولها فكيف تتخطى ذلك، لتجيبها هاجر: «وتتخطيها ليه!! تتخطى إنك مميزة وسط كل الناس! دى أحلى ميزة فيكي».

الترفيه نتيجة للكفاح والاجتهاد

وعن سؤالها هل ترى نفسها فتاة مرفهة أم فتاه مكافحة، ردت هاجر أحمد: «مكافحة جدا جدا جدا وما زلت وهفضل على طول اجتهد وأحاول وأكافح بس نتيجة الكفاح والاجتهاد بنكون مرفهين، الحمد لله».

التحرش في مصر

وسألتها إحدى المتابعات عن موضوع التحرش في مصر خاصة أنها تعيش بالخارج وتأتى للدراسة لتطمئنها هاجر قائلة: «القوانين دلوقتي في مصر صارمة جدا والأحكام سريعة خاصة جرائم التحرش والابتزاز الإلكتروني والنوع ده، إوعي تخافي بس أهم حاجة متسكتيش أبدا أبدا».

وعن أهم أسباب النجاح وتطوير الذات وبناء مستقبل وحياة جديدة قالت الفنانة هاجر أحمد: «إنك تصدق نفسك وتسمع صوتك بس، وأجلي كل حاجة في حياتك وفلتري كل الناس اللي حواليكي لحد ما تبني نفسك، وحاولي ارسمي خطة في خيالك وابدئي فيها حتى لو بخطوة صغيرة!! كل الناس الناجحة بدأت كده بس أهم حاجة ابدئي، اقرأي كتير اسمعي خبرات الناس في الحياة واتعلمي منهم».

وأضافت هاجر أحمد: «موضوع الأهل ده حاجة مهمة جدا جدا في رحلة تحقيق نفسك لأن إيمان الأهل هو بداية إيمانك بنفسك، بس نصيحة آمنى بذاتك وكل الناس حتى أهلك بعد كدة هيآمنوا بيكي».