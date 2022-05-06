هاجر أحمد ترزق بطفلتها الأولى.. اسمها «إيزابيلا»

أعلنت الفنانة هاجر أحمد استقبالها لمولودتها الأولى «إيزبيلا»، منذ قليل، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

هاجر أحمد تشارك في العيد بفيلم زومبي

هاجر أحمد كانت احتفلت في يوليو 2021 بزفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد بأحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس ونشرت صور الحفل عبر حساباتها الشخصية معلقة عليها: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره قلبي واختاره الله لي؛ ليكون شريكًا لحياتي، يا رب اجعله عقدًا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب، واجعلنا لك كما تحب وترضى.. حبيبي للأبد».

الفنانة هاجر أحمد كانت تصدرت محركات البحث على جوجل خلال الشهر الماضي حين نشرت فيديو لها بصحبة زوجها وهي تحتفل بعيد ميلادها على أنغام أغنية «انزل يا جميل»، للنجم وليد توفيق.

هاجر أحمد لم تشارك في السباق الرمضاني

هاجر أحمد تشارك في موسم أفلام عيد الفطر بفيلم «زومبي»، الذي يقوم ببطولته الفنان على ربيع والفنان حمدي الميرغني واوس اوس، كما أنها لم تشارك في أي عمل درامي خلال موسم رمضان المنقضي.

هاجر أحمد شاركت خلال العام الماضي 2021 في 3 أعمال درامية، وكان في مقدمتهم هو مسلسل «وكل ما نفترق» إخراج كريم العدل، وتأليف أحمد وائل، وكان هذا العمل الدرامي بطولة كلًا من: ريهام حجاج وعمرو عبدالجليل وأحمد فهمي، ورانيا يوسف، وطارق عبدالعزيز، ومحمد الشرنوبي، وغيرهم من نجوم الفن.

مشاركتها الدرامية لم تقتصر فقط على تلك المسلسلات الثلاث، وإنما كانت ضمن إحدى الحلقات الخاصة بقصة «إلا أنا» مع الفنانة هنادي مهنا.