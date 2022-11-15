محمود محيي الدين: عقود استثمارية مع الشركاء لإنتاج الهيدروجين الأخضر

أكد الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لقمة 27 COP بشرم الشيخ، أن القمة منذ بدايتها تؤكد على أهمية تنفيذ التعهدات بإتاحة الدعم المالي للدول النامية وتوفير الدعم الفني المطلوب للدول ذات الأسواق الناشئة، كاشفًا عن توقيع بعض مذكرات التفاهم بخصوص الهيدروجين الأخضر وأن هذه الاتفاقيات ستتحول لعقود استثمار.

أهمية ملف التغيرات المناخية

وأوضح محيي الدين خلال لقاء عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الرئاسة المصرية للقمة أحسنت صنعًا بأن تكون هذه القمة موجهة نحو أمور عملية معنية بالأزمات التي تعترض العالم اليوم، مشددًا على أهمية ملف التغيرات المناخية وأن حلوله تعتمد على عدد من الأزمات الراهنة بينها ما يرتبط بقضية الطاقة.

عقود بين شركاء الاستثمار في الهيدروجين الأخضر

وأشار إلى أن الفارس الأخضر في مسألة التغيرات المناخية هو الهيدروجين الأخضر لافتًا أنه لم يأخذ هذا الزخم من قبل مثلما حدث خلال هذه القمة مؤكدًا أن بعض مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مصر ستتحول لعقود بين شركاء الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر.