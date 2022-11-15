رئيس التحرير

أحمد الخطيب

الرئيس الإندونيسي خلال قمة الـ20: يجب تجنب حرب عالمية أخرى

كتب:

حسن رمضان
04:50 ص | الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو

الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو

خاطب الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، قادة قمة مجموعة الـ 20، أنه يجب تجنب حرب عالمية أخرى، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

غياب بوتين

وانطلقت قمة مجموعة الـ20 في جزيرة «بالي» الإندونيسية، اليوم الثلاثاء وتستمر حتى غد الأربعاء، في غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف إلى «بالي»، لحضور قمة مجموعة الـ20، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان نائب المتحدث باسم الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة»، فرحان حق، أوضح في وقت سابق، أن الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، يود مقابلة لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين. 

اقرأ المزيد:

انطلاق قمة العشرين في «بالي».. ورئيس إندونيسيا: العالم يواجه تحديات غير عادية

أمين عام الأمم المتحدة: دول مجموعة العشرين مسؤولة عن 80% من الانبعاثات

ممثل مجموعة العشرين في نموذج محاكاة: الناس بدأت تشعر بالتغيرات المناخية

لافروف: نتوقع مواجهة بين روسيا وزعماء الغرب في قمة «مجموعة العشرين»
بقلم حسن رمضان