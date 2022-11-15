الرئيس الإندونيسي خلال قمة الـ20: يجب تجنب حرب عالمية أخرى

خاطب الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، قادة قمة مجموعة الـ 20، أنه يجب تجنب حرب عالمية أخرى، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

غياب بوتين

وانطلقت قمة مجموعة الـ20 في جزيرة «بالي» الإندونيسية، اليوم الثلاثاء وتستمر حتى غد الأربعاء، في غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف إلى «بالي»، لحضور قمة مجموعة الـ20، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان نائب المتحدث باسم الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة»، فرحان حق، أوضح في وقت سابق، أن الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، يود مقابلة لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين.